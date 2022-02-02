Эльхан Мамедов о возможных провокациях на матче Карабаха в Марселе

Исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов рассказал о мерах, предпринимаемых для предотвращения возможных провокаций в Марселе во время предстоящего матча в "стыках" Лиги конференций по футболу между местной французской командой и азербайджанским "Карабахом", передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com

"К этому матчу будет иной подход. Мы обратились в УЕФА. С их представителями состоится видеоконференция на этой неделе. Также, направлено письмо генсеку Федерации футбола Франции, и с ним буду говорить. Надо сделать так, чтобы "Карабах" спокойно поехал играть в футбол, и ничего лишнего им не мешало. Возможно, на первом матче будет выделен дополнительный представитель УЕФА по безопасности. В футболе не должно быть провокаций", - заявил Мамедов.