https://news.day.az/sport/1432182.html Зимняя олимпиада в Пекине стартовала
Зимняя олимпиада в Пекине стартовала
Стартовали Зимние Олимпийские игры Пекин-2022.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, торжественная церемония открытия Игр пройдет 4 февраля, но их некоторые участники вступили в борьбу сегодня.
В 15:30 по бакинскому времени начались первые тестовые соревнования по санному спорту среди мужчин.
В 16:05 по бакинскому времени начнутся первые соревнования Пекина-2022. Смешанные пары проведут встречи первого тура группового этапа по керлингу.
В этом виде программы одновременно стартуют 4 встречи: Швеция - Великобритания, Австралия - США, Норвегия - Чехия и Китай-Швейцария.
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