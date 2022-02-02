Зимняя олимпиада в Пекине стартовала

Стартовали Зимние Олимпийские игры Пекин-2022.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, торжественная церемония открытия Игр пройдет 4 февраля, но их некоторые участники вступили в борьбу сегодня.

В 15:30 по бакинскому времени начались первые тестовые соревнования по санному спорту среди мужчин.

В 16:05 по бакинскому времени начнутся первые соревнования Пекина-2022. Смешанные пары проведут встречи первого тура группового этапа по керлингу.

В этом виде программы одновременно стартуют 4 встречи: Швеция - Великобритания, Австралия - США, Норвегия - Чехия и Китай-Швейцария.