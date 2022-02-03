В Сербии признали тест Джоковича на COVID-19 действительным

Прокуроры Сербии утверждают, что нет никаких доказательств того, что Новак Джокович предоставил австралийским властям фальсифицированные сертификаты о тестировании на COVID-19. Об этом сообщает BBC News, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Прокуратура утверждает, что "электронная база данных" была проверена. Она содержит подробную информацию о тестах и результатах, и показывает, что первоначальный положительный тест Джоковича и его последующий отрицательный результат были действительными. Прокуратура Белграда заявила, что Министерство здравоохранения подтвердило подлинность документов.