Названы требования к командам для выхода в Премьер-лигу Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, заведующий отделом по связям с общественностью Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Фируз Абдулла заявил, что для выхода в Премьер-лигу необходимо занять одно из мест, которое позволит пройти в основную лигу в первом дивизионе.

"Во-вторых, требуется соблюдение условий лицензии. Команды, соответствующие этим требованиям, могут играть в Премьер-лиге", - сказал Абдулла.

Отметим, что накануне исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов заявил, что в сезоне 2022/2023 в Премьер-лиге будут играть 10 команд.