В Пекине стартуют зимние Олимпийские игры

XXIV зимние Олимпийские игры стартуют 4 февраля в Пекине. Соревнования пройдут под девизом "Вместе ради общего будущего" при беспрецедентных мерах безопасности, связанных с пандемией коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пекин является пока единственным в истории городом, который принимал как летние (в 2008 году), так и зимние Олимпийские игры. Церемония открытия Олимпиады пройдет на Национальном стадионе, который также известен как "Птичье гнездо".

Право принять XXIV зимнюю Олимпиаду китайская столица получила на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) 31 июля 2015 года в Куала-Лумпуре. Пекин определи казахстанскую Алма-Ату с перевесом всего в четыре голоса. Другие кандидаты, среди которых были Стокгольм, Осло, украинский Львов, Барселона вышли из предвыборной гонки либо по решению местных властей, либо по итогам референдума.

В Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта согласно классификации МОК, объединяющих 15 дисциплин. Соревнования уже начались 3 февраля турниром среди смешанных команд по керлингу, хоккею среди женских команд и в фристайле в дисциплине "могул". Игры пройдут в трех кластерах: Пекине, его пригороде Яньцине и в отдельном городском округе Чжанцзякоу. В самом Пекине соревнования состоятся в том числе и на объектах, построенных еще к летней Олимпиаде. Таковыми являются Национальный стадион и Пекинский плавательный национальный комплекс, известный как "Водяной куб", который примет соревнования по керлингу.

Олимпиада 2008 года проходила также в Государственном дворце спорта, где соревновались гимнасты, прыгуны на батуте и гандболисты. В феврале 2022 года там пройдут матчи хоккейного турнира. Также в Пекине построен стадион для соревнований по сноуборду и фристайлу в дисциплине "биг-эйр".

В Чжанцзякоу будут соревноваться биатлонисты, лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и лыжные двоеборцы, фристайлисты (в дисциплинах "хафпайп", "слоупстайл", "ски-кросс", "могул", "акробатика") и сноубордисты (в дисциплинах "слоупстайл", "сноуборд-кросс", параллельные дисциплины). В Яньцине в Национальном горнолыжном центре будут соревноваться горнолыжники, а в Национальном санно-бобслейном центре - саночники, скелетонисты и бобслеисты.

Омикрон-штамм и бойкот

Олимпийские соревнования пройдут также в Чжанцзякоу и Яньцине. Для того, чтобы эффективно связать все три кластера, в конце декабря 2019 года была построена и введена в эксплуатацию скоростная железная дорога. Она стала в Китае первой высокотехнологичной - поезда на ней могут разгоняться до 350 км/ч. Смета на ее строительство не была включена в заявленный бюджет Олимпиады, который составил около $3,9 млрд.

В Пекине в олимпийской программе дебютируют семь новых дисциплин. Это женские одиночные соревнования по бобслею (монобоб), соревнования среди мужчин и женщин по фристайлу в дисциплине "биг-эйр", смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по лыжной акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе. Впервые в зимних Олимпийских играх примут участие спортсмены из Гаити и Саудовской Аравии.

Огромное влияние на организацию Олимпиады оказала пандемия коронавируса. В конце 2021 года появление нового омикрон-штамма повлекло за собой всплеск случаев заражения ковидом и введение локдауна как минимум в трех китайских городах.

Для того, чтобы волна нового штамма не накрыла олимпийский Пекин, организаторы решили провести соревнования в условиях так называемого "пузыря", внутри которого находятся все олимпийские объекты - спортивные площадки, медиацентр, Олимпийские деревни. Выйти за его пределы невозможно, как и попасть внутрь, прогулки по городу исключены, ежедневно необходимо сдавать ПЦР-тесты. Тех, у кого тесты дали положительный результат два раза подряд, направляют в специальные ковид-отели, из которых можно вернуться при условии двух отрицательных результатов теста подряд.

Такие жесткие меры стали основанием для призывов перенести Олимпиаду, как это было сделано с летними Играми в Токио. Из-за сложной эпидемиологической обстановки оргкомитет в январе решил изъять билеты из открытой продажи, их распределят среди определенных групп населения. Олимпийских соревнованиях смогут посетить около 150 тыс. человек, проживающих за пределами "пузыря".

Китай также столкнулся с дипломатическим бойкотом со стороны ряда государств, в частности США, Великобритании, Австралии. Поводом стали приписываемые КНР "массовые репрессии" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Дипломатический бойкот означает, что участвующие в нем страны не направят свои официальные делегации в Китай, но их спортсмены смогут выступить на Олимпиаде. Китай назвал такое решение противоречащей Олимпийской хартии политической манипуляцией и пообещал принять контрмеры. А президент МОК Томас Бах после прошедшей в четверг сессии организации в Пекине отметил: МОК делает все, чтобы донести идею объединяющей миссии Игр до всех политиков, принимающих важные стратегические решения.