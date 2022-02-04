https://news.day.az/sport/1432653.html Динамо включило Эмрели в заявку на Лигу Европы
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, таким образом Эмрели сможет быть заигран за свой новый клуб в стыковых матчах ЛЕ против испанской "Севильи", которые пройдут 17 и 24 февраля.
Динамо включило Эмрели в заявку на Лигу Европы
Хорватское "Динамо" (Загреб) включило азербайджанского форварда Махира Эмрели в свою заявку в Лиге Европы по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, таким образом Эмрели сможет быть заигран за свой новый клуб в стыковых матчах ЛЕ против испанской "Севильи", которые пройдут 17 и 24 февраля.
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