Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине

В Пекине началась торжественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. В ближайшие часы китайцы красочным шоу познакомят зрителей с историей и культурой своей страны,передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Напомним, Игры пройдут с 4 по 20 февраля. На Олимпиаде более четырех тысяч спортсменов из 95 стран разыграют между собой 109 комплектов медалей, а Пекин станет первым городом, в котором прошли и летние, и зимние Игры.