Олимпиакос хочет избавится от одного легионера ради азербайджанца

Греческий футбольный клуб "Олимпиакос" (Волос) хочет подписать азербайджанского форварда Назима Багирова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, клуб учитывает лимит на легионеров, число которых не может превысить пяти.

Если "Олимпикос" не сможет избавиться от одного из пяти иностранцев, то есть вероятность при котором Багиров будет подписан и тут же отдан в аренду.

Хотя 22-летний нападающий имеет варианты продолжения карьеры в другом греческом клубе, а также у него есть польские варианты.

Напомним, что в "Олимпиакосе" выступает еще один наш соотечественник - Туран Манафов.

