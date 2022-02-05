Эмрели – настоящий бомбардир

Бывший хавбек хорватского "Динамо" (Загреб) и польской "Легии" Ивица Врдоляк прокомментировал переход форварда сборной Азербайджана по футболу Махира Эмрели в ряды загребской команды, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com

"Эмрели - качественный игрок, который ищет мяч в глубине, а у "Динамо" такого нападающего нет. Он настоящий бомбардир, хотя в последнее время он редко забивал, и, возможно, это одна из причин, почему "Легия" сейчас так плохо выступает в чемпионате. Но думаю, это скорее отражение состояния всей команды, а он свои моменты упускал, когда счет еще не был открыт. Они проиграли как минимум пять таких игр.

Но в еврокубках он был хорош. Поначалу его описывали как настоящее усиление. Он пришел бесплатно, не просил слишком большого контракта и был в восторге. По статистике, он лучший игрок "Легии". Конечно, если бы он использовал все свои голевые возможности, то обратил бы на себя внимание еще более больших клубов. Ему пока 24 года, и "Динамо" еще может на нем заработать", - заявил Врдоляк.