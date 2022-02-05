Мать Махира Эмрели рассказала, почему он выбрал "Динамо"

За последние полгода Махир Эмрели стал основной темой обсуждений в азербайджанском футболе. Нападающий нашей сборной будет защищать честь загребского "Динамо", одной из самых титулованных команд не только Хорватии, но и Европы.

Как передает Day.Az, об этом важном моменте и в целом о том, что пережил Махир в последние годы, рассказала Xəzər Xəbər мать футболиста - Эльнура Эмрели.

После поражения от клуба "Висла" фанаты "Легии" напали на бразильца Лукинью и Махира. Хотя Лукиньяс вернулся в клуб, Эмрели категорически отказался от каких-либо уступок польской команде, даже рискуя остаться без клуба.

"Динамо Загреб" включил нападающего в заявку на Лигу Европы. Эмрели готов к соревнованиям и не боится новых испытаний.