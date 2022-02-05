В турнире «Большой шлем» поведут борьбу 3 азербайджанских дзюдоиста

В турнире "Большой шлем", который стартует сегодня в Париже, поведут борьбу 3 азербайджанских дзюдоиста.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, член нашей команды Керамет Гусейнов (60 кг) проведет свою первую встречу против Даоуда Дабоне (Кот-д'Ивуар). Рустам Оруджев, выступающий в весовой категории 73 кг, встретится с французом Бенджамином Ахусом, а Идаят Гейдаров - с представителем этой же страны Тео Ригуином.

Отметим, что на этом престижном соревновании, которое продлится два дня, Азербайджан представляют 6 дзюдоистов.

В турнире примут участие 285 спортсменов из 52 стран.