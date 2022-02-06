https://news.day.az/sport/1433223.html Среди прибывших на Олимпиаду выявили десять новых случаев заражения коронавирусом
Среди прибывших на Олимпиаду выявили десять новых случаев заражения коронавирусом
Власти Китая выявили десять новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении оргкомитета, опубликованном в воскресенье.
5 февраля в Китай прибыли 305 человек, из них 190 спортсменов и официальных лиц и 115 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни было выявлено десять новых случаев заражения: шесть - среди атлетов и официальных лиц, четыре - среди представителей заинтересованных сторон.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
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