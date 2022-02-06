Легенда «Манчестер Юнайтед» рассказал о своих проблемах с алкоголем

Главный тренер "Дерби Каунти" и легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни рассказал о временах, когда он испытывал проблемы с алкоголем. Слова Руни передает The Telegraph со ссылкой на документальный фильм Amazon о нем, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Было время, когда у меня была пара дней без футбола, и я просто запирался где-нибудь и просто пил, стараясь выкинуть все из головы. Когда что-то происходило в моей жизни, это всегда было связано с алкоголем. И поэтому мне пришлось решать этот вопрос. Теперь у меня нормальные отношения с алкоголем. Проблем нет. Я временами выпиваю, но не так, как прежде. Все под контролем. Но никогда не было такого момента, когда я считал себя алкоголиком", - сказал Руни.

За свою карьеру Руни выступал за "Эвертон", "Манчестер Юнайтед", клуб MLS "Ди Си Юнайтед" и "Дерби Каунти", в котором Уэйн завершил карьеру игрока. На клубном и международном уровне Руни провел 731 матч, в которых забил 312 мячей, а также отметился 101 голевой передачей.

Руни пять раз выигрывал главный трофей чемпионата Англии, а также становился обладателем кубка Лиги чемпионов.