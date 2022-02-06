В Марокко вратарь забил смешной автогол

Вратарь Мехди Уая забил смешной мяч в свои ворота в матче чемпионата Марокко по футболу, передает Day.Az со ссылкой на​ eurosport.ru.

Голкипер испугался бегущего навстречу форварда и со всей силы вонзил автогол в игре "Рапид Уэд-Зем" - "Хассания".

"Рапид Уэд-Зем" проиграл данный матч со счетом 0:2.