https://news.day.az/sport/1433295.html В Марокко вратарь забил смешной автогол - ВИДЕО
В Марокко вратарь забил смешной автогол - ВИДЕО
Вратарь Мехди Уая забил смешной мяч в свои ворота в матче чемпионата Марокко по футболу, передает Day.Az со ссылкой на eurosport.ru.
Голкипер испугался бегущего навстречу форварда и со всей силы вонзил автогол в игре "Рапид Уэд-Зем" - "Хассания".
"Рапид Уэд-Зем" проиграл данный матч со счетом 0:2.
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