Азербайджанский дзюдоист выиграл серебро Большого шлема

Три азербайджанских дзюдоиста выступают во второй день турнира "Большого шлема", проходящего в Париже (Франция).

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Мамедали Мехтиев (90 кг) одолел Рафаэля Македо (Бразилия), Михаэля Зганга (Турция) и Беку Гвиниашвили (Грузия), выйдя в финал. В решающем поединке он уступил Санширо Мурао (Япония), выиграв серебро.

Зелим Коцоев (100 кг) проиграл в первом круге Петру Кучере (Польша).

Ушанги Кокаури (+100 кг) выиграл у Марвина Гадье (Монако), Эмре Санала (Франция) и Мин-Йонг Кима (Южная Корея), выйдя в финал. Здесь он встретится с Цеценцегелем Одхуу (Монголия).

Отметим, что после первого дня турнира в активе команды не было завоеванных наград.