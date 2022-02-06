Азербайджанский дзюдоист выиграл серебро Большого шлема
Три азербайджанских дзюдоиста выступают во второй день турнира "Большого шлема", проходящего в Париже (Франция).
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Мамедали Мехтиев (90 кг) одолел Рафаэля Македо (Бразилия), Михаэля Зганга (Турция) и Беку Гвиниашвили (Грузия), выйдя в финал. В решающем поединке он уступил Санширо Мурао (Япония), выиграв серебро.
Зелим Коцоев (100 кг) проиграл в первом круге Петру Кучере (Польша).
Ушанги Кокаури (+100 кг) выиграл у Марвина Гадье (Монако), Эмре Санала (Франция) и Мин-Йонг Кима (Южная Корея), выйдя в финал. Здесь он встретится с Цеценцегелем Одхуу (Монголия).
Отметим, что после первого дня турнира в активе команды не было завоеванных наград.
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