https://news.day.az/sport/1433383.html Алескеров сделал «ассист» в победном матче Бурсаспора
Алескеров сделал «ассист» в победном матче Бурсаспора
В Турции прошел ряд матчей 23-го тура первого дивизиона.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, "Бурсаспор", за который выступает нападающий сборной Азербайджана по футболу Намик Алескеров, принимал в родных стенах "Алтынорду". Встреча завершилась победой хозяев поля - 1:0. Алескеров отбегал весь матч, отметившись голевой передачей на 28-й минуте.
На данный момент, "Бурсаспор" с 23-мя очками идет на 15-м месте.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре