Фанат "Лестера" напал на игроков "Ноттингем Форрест" во время матча

Фанат английского футбольного клуба "Лестер" выбежал на поле прямо во время матча 1/16 финала Кубка Англии и напал на игроков клуба-соперника из "Ноттингем Форрест". Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сообщается, что мужчина выбежал на поле сразу после очередного гола "Ноттингем Форрест". Пока игроки праздновали забитый мяч, фанат напал на них и успел несколько раз ударить футболистов.

После этого болельщика схватили стюарды, его увели с поля.

В итоге "Лестер" проиграл "Ноттингему" со счетом 4:1. Матч состоялся на стадионе "Сити Граунд" в Ноттингеме.

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