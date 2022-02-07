Сборная Азербайджана проведет товарищеские встречи

Сборная Азербайджана по футболу в марте проведет два товарищеских матча за пределами страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, 25 марта (начало 22:00 по бакинскому времени) подопечные Джанни Де Бьязи проведут матч со сборной Мальты, а 29 марта (начало в 15:00 по бакинскому времени) - с национальной сборной Латвии.

Оба матча пройдут на Национальном стадионе Мальты.