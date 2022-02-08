https://news.day.az/sport/1433843.html Роналду побил новый рекорд в Instagram - ФОТО
Роналду побил новый рекорд в Instagram - ФОТО
Нападающий футбольного клуба Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире, кому удалось набрать 400 миллионов подписчиков в Instagram. Об этом этом сообщила Книга рекордов Гиннесса в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что за последние десять месяцев аудитория 37-летнего футболиста выросла на 123 миллиона человек.
Лишь у одной страницы в соцсети больше подписчиков, чем у Роналду. Это - профиль самого Instagram, на который подписаны 469 миллионов фолловеров.
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