Футболиста Вест Хэма хотят наказать за жестокое обращение с котом - ВИДЕО
Защитнику "молотобойцев" теперь предстоит защищаться от нападения защитников животных.
Футболист Курт Зума попал в очень неприятную ситуацию. Одноклубника Андрея Ярмоленко хотят привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Дело в том, что француз со всей силы пнул дома своего кота. Удар заснял брат Зумы, Йоан, запостив это видео в Snapchat.
Реакция общественности не заставила себя долго ждать. Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными назвало видео гнусным.
Осудили действия своего футболиста и в лондонском клубе.
"Вест Хэм Юнайтед безоговорочно осуждает действия нашего игрока Зумы. Мы поговорили с Куртом и будем решать этот вопрос внутри коллектива, но мы хотели бы дать понять, что никоим образом не оправдываем жестокое обращение с животными", - сообщается в заявлении.
Зума, понимая всю серьезность ситуации, поспешил принести извинения.
"Я хочу извиниться за свои действия. Моему поведению нет оправданий. Мне жаль всех, кого это видео расстроило. Я хотел бы заверить всех, что наши два кота в полном порядке и здоровы. Их любит и лелеет вся наша семья, и такое поведение было единичным случаем, который больше не повторится", - цитирует француза The Sun.
Но, похоже, уже поздно. Защитника Вест Хэма грозят привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными.
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