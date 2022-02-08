Футболиста Вест Хэма хотят наказать за жестокое обращение с котом

Защитнику "молотобойцев" теперь предстоит защищаться от нападения защитников животных.

Футболист Курт Зума попал в очень неприятную ситуацию. Одноклубника Андрея Ярмоленко хотят привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Дело в том, что француз со всей силы пнул дома своего кота. Удар заснял брат Зумы, Йоан, запостив это видео в Snapchat.

Реакция общественности не заставила себя долго ждать. Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными назвало видео гнусным.

Осудили действия своего футболиста и в лондонском клубе.

"Вест Хэм Юнайтед безоговорочно осуждает действия нашего игрока Зумы. Мы поговорили с Куртом и будем решать этот вопрос внутри коллектива, но мы хотели бы дать понять, что никоим образом не оправдываем жестокое обращение с животными", - сообщается в заявлении.

Зума, понимая всю серьезность ситуации, поспешил принести извинения.

"Я хочу извиниться за свои действия. Моему поведению нет оправданий. Мне жаль всех, кого это видео расстроило. Я хотел бы заверить всех, что наши два кота в полном порядке и здоровы. Их любит и лелеет вся наша семья, и такое поведение было единичным случаем, который больше не повторится", - цитирует француза The Sun.

Но, похоже, уже поздно. Защитника Вест Хэма грозят привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными.