Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду повторил свой антирекорд 2010 года. Об этом сообщает Sky Sports Statto в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Футболист повторил свою худшую безголевую серию. В пяти играх подряд Роналду не может поразить ворота соперников. В последний раз он забивал мяч в матче против "Бернли" 30 декабря 2021 года.

В последний раз такая серия без голов случилась в 2010 году. Тогда футболист выступал за мадридский "Реал" и также не мог забить в пяти играх с мая по сентябрь.

9 февраля МЮ сыграл в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Бернли". Встреча закончилась со счетом 1:1. Португалец начал игру в запасе и вышел на поле на 68-минуте.