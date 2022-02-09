Азербайджан для меня родная страна, сказала тренер турецкого Клуба художественной гимнастики "Ritmika" Нихан Озкан, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана.

"В Баку в составе Клуба "Ritmika" вместе со мной находятся еще один тренер и девять спортсменок. Наши гимнастки в течение дня тренируются дважды - утром и вечером. Тренировка длится примерно восемь часов. Национальная арена гимнастики в Баку очень красивая. Здесь для спортсменов созданы все условия - много гимнастических ковров, есть медицинский пункт, столовая, гостиница и т.д. Все постоянно интересуются тем, как у нас дела. Я и раньше приезжала сюда, Азербайджан для меня родная страна. Именно поэтому мы снова выбрали Баку для проведения тренировочных сборов", - отметила она.

По словам Нихан Озкан, она знакома с достопримечательностями столицы Азербайджана.

"В заключительный день тренировок мы все вместе вновь отправимся на прогулку. Баку - красивый, современный город. Нашей команде он тоже нравится, и они счастливы находиться здесь", - добавила она.

Турецкий тренер отметила, что ее воспитанницы участвуют как в республиканских турнирах, так и соревнованиях международного уровня.

"Мы участвовали в соревнованиях, проводимых в Турции и других странах. И добились успеха на местных и международных турнирах. Мы и впредь будем прилагать все усилия, чтобы продолжить эти успехи", - подчеркнула Озкан.

Она рассказала, что занимается художественной гимнастикой с пяти лет, долгие годы выступала в составе сборной, а затем приняла решение продолжить карьеру в качестве тренера.

Говоря о целях Клуба "Ritmika", тренер подчеркнула, что это подготовка воспитанниц к соревнованиям в Турции, а также достижение высоких результатов на международной арене.

"Наша основная цель - воспитать профессиональных спортсменов", - сказала Озкан.

Турецкий тренер также отметила усердные тренировки азербайджанских гимнасток.

"Мы ежедневно наблюдаем за тренировками азербайджанских гимнасток. Они обладают высокими способностями и навыками. У азербайджанских гимнасток интересные программы", - добавила она.