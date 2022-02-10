В Аргентине растет новый Месси

В начале 2022 года в молодежном составе "Ньюэллс Олд Бойз" появился Хоакин Месси. Он выступает под номером 10, передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Как и Лионель, молодой игрок - воспитанник "Ньюэллс". Он родился всего в 40 километрах от родины Лео.

Месси с детства был кумиром Хоакина, всегда выбиравшего "Барселону", играя в FIFА. Родители парня шутили, что Лионель может быть их родственником.

Аргентинец чуть выше легендарного однофамильца, играет на позиции флангового нападающего и забил девять мячей в 58 матчах за юношескую команду.

На поле Хоакин старался подражать Андресу Иньесте, но главная мечта парня - сыграть вместе с Лионелем за "Ньюэллс". Ради этого он даже готов отдать "десятку".