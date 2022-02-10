https://news.day.az/sport/1434626.html Компания Adidas расторгла контракт с Куртом Зумой - ВИДЕО
Компания Adidas расторгла контракт с Куртом Зумой - ВИДЕО
Компания Adidas расторгла контракт с защитниками английского футбольного клуба "Вест Хэма" Куртом Зумой из-за обвинений в жестоком обращении с животными. У спортсмена забрали котов, он оштрафован на 250 тысяч фунтов стерлингов. Гнев болельщиков и защитников прав животных вызвало появившееся в соцсетях видео, на котором футболист пинает своего кота как мяч. Онлайн-петиция, призывающая открыть судебное разбирательство, собрала уже 270 тысяч подписей, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
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