Азербайджанские клубы заинтересовались тренером Бешикташа

Главный тренер турецкого футбольного клуба "Бешикташ" Ондер Каравели может продолжить работу в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, к нему проявляют интерес несколько клубов АЗПЛ, а также представители АФФА, которые в будущем хотели бы его видеть в сборной Азербайджана.

Наставник стамбульского клуба не останется в команде на следующий сезон и руководство команды рассматривает его в качестве помощника нового иностранного тренера "Бешикташа".

Напомним, что Каравели уже работал с агдамским "Карабахом", занимаясь с юношескими составами клуба.

