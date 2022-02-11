https://news.day.az/sport/1434714.html Азербайджанские клубы заинтересовались тренером Бешикташа
Напомним, что Каравели уже работал с агдамским "Карабахом", занимаясь с юношескими составами клуба.
Азербайджанские клубы заинтересовались тренером Бешикташа
Главный тренер турецкого футбольного клуба "Бешикташ" Ондер Каравели может продолжить работу в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, к нему проявляют интерес несколько клубов АЗПЛ, а также представители АФФА, которые в будущем хотели бы его видеть в сборной Азербайджана.
Наставник стамбульского клуба не останется в команде на следующий сезон и руководство команды рассматривает его в качестве помощника нового иностранного тренера "Бешикташа".
Напомним, что Каравели уже работал с агдамским "Карабахом", занимаясь с юношескими составами клуба.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре