https://news.day.az/sport/1434864.html Семь комплектов медалей разыграют сегодня на Олимпиаде - ВИДЕО
Семь комплектов медалей разыграют сегодня на Олимпиаде - ВИДЕО
Сегодня в Пекине пройдет лыжная гонка на 15 километров среди мужчин. Это традиционно наша сильная дисциплина, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На старт выйдет и золотой медалист этой Олимпиады - Александр Большунов. Спортивные эксперты пророчат сборной России сразу несколько наград.
Чуть позже начнутся состязания по конькобежному спорту. В них от нашей страны примет участие Александр Румянцев - бронзовый призер чемпионата мира.
Затем за олимпийские медали поборются биатлонистки.
Во второй половине дня зрителей ждет шорт-трек на тысячу метров среди женщин и скелетон, в котором наши спортсмены претендуют на бронзу.
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