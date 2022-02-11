Семь комплектов медалей разыграют сегодня на Олимпиаде

Сегодня в Пекине пройдет лыжная гонка на 15 километров среди мужчин. Это традиционно наша сильная дисциплина, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На старт выйдет и золотой медалист этой Олимпиады - Александр Большунов. Спортивные эксперты пророчат сборной России сразу несколько наград.

Чуть позже начнутся состязания по конькобежному спорту. В них от нашей страны примет участие Александр Румянцев - бронзовый призер чемпионата мира.

Затем за олимпийские медали поборются биатлонистки.

Во второй половине дня зрителей ждет шорт-трек на тысячу метров среди женщин и скелетон, в котором наши спортсмены претендуют на бронзу.