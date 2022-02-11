https://news.day.az/sport/1434980.html Польский клуб подписал азербайджанского хавбека
Польский клуб подписал азербайджанского хавбека
Азербайджанский полузащитник Риад Аббасзаде продолжит карьеру в Польше.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, он подписал контракт с польским футбольным клубом "Оскар" (Пшисуха), выступающим в четвертой лиге страны.
Ранее Аббасзаде играл за "Шувалан", дубли "Кешли" и "Карабаха".
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