Польский клуб подписал азербайджанского хавбека
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Азербайджанский полузащитник Риад Аббасзаде продолжит карьеру в Польше.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, он подписал контракт с польским футбольным клубом "Оскар" (Пшисуха), выступающим в четвертой лиге страны.
Ранее Аббасзаде играл за "Шувалан", дубли "Кешли" и "Карабаха".