Стартовала обучающая программа Федерации гимнастики Азербайджана

В соответствии с правилами обучающей программы Общественного Объединения "Федерация гимнастики Азербайджана" (AGF) по профессиональной подготовке тренеров, утвержденными решением Исполнительного комитета Федерации от 9 сентября 2020 года, сдан в пользование учебный сайт AGF (https://tedris.agf.az/main).

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на AGF, передает Day.Az.

Посредством данного сайта тренеры, пройдя онлайн-регистрацию на тренерские курсы по гимнастическим дисциплинам (художественная гимнастика, мужская и женская спортивная гимнастика, батутная гимнастика, тамблинг, акробатическая и аэробная гимнастика), смогут ознакомиться с обучающими материалами и в дальнейшем сдать экзамен.

Обучающие курсы состоят из пяти уровней (первые два - начальные, следующие три - основные).

Отметим, что на сайте уже нашли отражение обучающие материалы, относящиеся к онлайн-части курсов по батутной гимнастике первого уровня (для тренеров, работающих с гимнастами в возрасте 5-7 лет).

В связи с этим тренеры, работающие в спортивных клубах и обществах, действующих в стране, могут зарегистрироваться на онлайн-курсы по батутной гимнастике данного уровня. После успешного прохождения онлайн-курса и сдачи экзаменов они получат электронный сертификат слушателя.

Теоретическую и практическую части курса 15-17 февраля в Национальной арене гимнастики проведет член Технического комитета по батутной гимнастике Международной федерации гимнастики Дмитрий Поляруш.