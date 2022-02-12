В субботу, 12 февраля, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась торжественная церемония открытия Кубка мира по прыжкам на батуте, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На церемонии прошел парад флагов стран, участвующих в Кубке. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте проходит 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку. На соревнованиях Азербайджан представляет член национальной сборной Сельджан Магсудова.

В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, примут участие около 60 спортсменов из 13 стран. Соревнования пройдут в соответствии с новыми правилами Международной федерации гимнастики (FIG).

В первый день Кубка состоятся квалификационные соревнования гимнастов в индивидуальной программе и в составе синхронных пар у мужчин и женщин. Во второй день пройдут: второй этап квалификации индивидуальной программы у мужчин, а также финалы по двум программам у мужчин и женщин.

Отметим, что в новом Олимпийском цикле вторая квалификация проводится при наличии более 31 участника в квалификационных соревнованиях по прыжкам на батуте. В зависимости от масштаба соревнований и количества участников, во второй квалификации выступают 16 или 24 гимнаста.

Среди участников Кубка мира в Баку известные гимнасты: представители Беларуси - чемпион Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион Европы, победитель Европейских игр, чемпион мира Владислав Гончаров; чемпион Олимпийских игр в Токио-2020 Иван Литвинович; пятикратный чемпион мира и Европы Олег Рябцев; представительница России - серебряный призер чемпионата мира (2021), чемпионка Европы (2021) Яна Лебедева; представительница Швеции - трехкратная чемпионка мира и Европы Лина Сьоберг; представитель Австрии - бронзовый призер юношеских Олимпийских игр Бенни Визани; представительница Грузии - серебряный призер Европейских игр Люба Головина.

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.