Определились гимнасты, прошедшие в полуфинал Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку

В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку в рамках соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте определились гимнасты, прошедшие во второй этап квалификации (полуфинал) в индивидуальной программе у мужчин, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Во второй этап квалификации, который состоится завтра, 13 февраля, прошли 16 спортсменов - представители Беларуси Иван Литвинович, Олег Рябцев, Андрей Буйлов; гимнасты из России Кирилл Козлов, Илья Курбанов и Максим Тановицкий; португальские спортсмены Диого Абреу и Педро Феррейра; представители Казахстана Данил Муссабаев, Роман Барков, Ерлан Тасмагамбетов; американский гимнаст Коди Гесуэлли; спортсмены из Турции Гуркан Мутлу, Хусейн Энгин Ёнтучу и Эмре Ягмур; представитель Швеции Маанс Эберг.

Напомним, что в новом Олимпийском цикле вторая квалификация проводится при наличии более 31 участника в квалификационных соревнованиях по прыжкам на батуте. В зависимости от масштаба соревнований и количества участников, во второй квалификации выступают 16 или 24 гимнаста.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте проходит 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку. На соревнованиях Азербайджан представляет член национальной сборной Сельджан Магсудова.

В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, принимают участие около 60 спортсменов из 13 стран мира. Соревнования проходят в соответствии с новыми правилами Международной федерации гимнастики (FIG).

По итогам двух дней соревнований определятся победители в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Кроме того, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.