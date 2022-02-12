Азербайджанская гимнастка Сельджан Магсудова вышла в финал Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку, сообщает в субботу Trend.

Сельджан Магсудова показала лучший результат в своей группе. За первую попытку она получила от судей 52.720 балла, а за вторую - 53.100 балла.

По новым правилам один гимнаст, продемонстрировавший лучший результат среди участников в своей группе, автоматически проходит в финал. Из двух попыток учитывается наивысший балл.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте проходит 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку. На соревнованиях Азербайджан представляет член национальной сборной Сельджан Магсудова.

В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, принимают участие около 60 спортсменов из 13 стран мира. Соревнования проходят в соответствии с новыми правилами Международной федерации гимнастики (FIG).

По итогам двух дней соревнований определятся победители в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Кроме того, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.