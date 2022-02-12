Американский гимнаст остался доволен своим выступлением на Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку

Американский гимнаст, участник соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку Коди Гесуэлли остался доволен своим выступлением в квалификации.

Как передает Day.Az, об этом спортсмен сказал в субботу Trend.

"Доволен своим выступлением в квалификации, все прошло хорошо. В целом у нас в команде позитивный настрой на этих соревнованиях. Я в пятый раз приезжаю в Баку, здесь все мне кажется родным и знакомым. Организация соревнований великолепная - транспорт, размещение, проведение самого Кубка, все проходит на высоком уровне", - сказал Коди Гесуэлли.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте проходит 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку. На соревнованиях Азербайджан представляет член национальной сборной Сельджан Магсудова.

В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, принимают участие около 60 спортсменов из 13 стран мира. Соревнования проходят в соответствии с новыми правилами Международной федерации гимнастики (FIG).

По итогам двух дней соревнований определятся победители в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Кроме того, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.