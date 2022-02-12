На Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку определились финалистки в индивидуальной программе у женщин

В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку в рамках соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте определились финалистки в индивидуальной программе у женщин, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финал Кубка прошли - Яна Лебедева (Россия, 54, 660 балла), Виолетта Бардиловская (Беларусь, 54.590 балла), Ирина Кундиус (Россия, 53,960 балла), Сельджан Магсудова (Азербайджан, 53,100 балла), Катерина Ершова (Беларусь, 52, 320 балла), Джорджия Джампьери (Италия, 51, 550 балла), Лина Сьоберг (Швеция, 50, 380 балла) и Майа Амано (США, 50,320 балла).

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте проходит 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку. На соревнованиях Азербайджан представляет член национальной сборной Сельджан Магсудова.

В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, принимают участие около 60 спортсменов из 13 стран мира. Соревнования проходят в соответствии с новыми правилами Международной федерации гимнастики (FIG).

По итогам двух дней соревнований определятся победители в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Кроме того, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.