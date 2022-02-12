В Азербайджан мы всегда приезжаем с большим удовольствием. Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу Trend спортсмен из Казахстана, участник соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку Игорь Грачёв.

"Азербайджан - прекрасная страна, Баку - красивый город. Сборная Казахстана бывает здесь не только на соревнованиях, но и на сборах. Организация соревнований в Баку всегда на высшем уровне - комфортный зал, отличное оборудование, все, что нужно спортсменам для плодотворных тренировок и успешных выступлений. На Кубок мира мы приехали за неделю до старта, этого времени нам вполне хватило, чтобы адаптироваться и пройти акклиматизацию", - подчеркнул Грачёв.

Говоря о своем выступлении на соревновании, гимнаст из Казахстана отметил, что оно прошло неплохо.

"Так как сейчас новые правила, у нас были две попытки на выполнение одной и той же комбинации. Во втором выступлении у меня получилось выполнить комбинацию лучше. Возможно, мы еще не в полной мере адаптировались под новые правила, но в целом суть их поняли", - сказал он.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте проходит 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку. На соревнованиях Азербайджан представляет член национальной сборной Сельджан Магсудова.

В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, принимают участие около 60 спортсменов из 13 стран мира. Соревнования проходят в соответствии с новыми правилами Международной федерации гимнастики (FIG).

По итогам двух дней соревнований определятся победители в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Кроме того, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.