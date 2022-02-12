Азербайджанский дзюдоист стал победителем Кубка Европы

Одиннадцать азербайджанских дзюдоистов выступили в первый день Открытого Кубка Европы, стартующего сегодня в Сараево (Босния и Герцеговина).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на​ azerisport.com, в весе до 60 кг Самир Пириев прошел Али Бозкурта (Турция), Лопеса Косту (Португалия), Тибо Воллемана (Нидерланды) и Давида Старкела (Словения), выйдя в финал. В решающей схватке он встретился со своим товарищем по команде Тураном Байрамовым, который выиграл у Али Хандана (Босния), Дэвида Фергюссона (Великобритания) и Джошуа Каца (Австралия).

Победу в финале одержал Байрамов, тогда как Пириев примерил серебро.

В категории до 66 кг Руслан Пашаев одолел Виктора Ван Гервена (Нидерланды) и Натана Каца (Австралия), но в четвертьфинале проиграл Эждеру Токтаю (Турция), отправившись в утешительный блок. Здесь он победил Карлоса Сотилло (Испания), но проиграл за бронзу Робину Коррадо (Франция), став пятым.

Выступавший в этом же весе Вагиф Тарвердиев проиграл Антону Шухалееву (Украина).

В весе до 73 кг Гадир Гусейнов уступил Явору Михайлову (Болгария), а Мамедрза Гаджизаде выиграл у Срджана Пандуревича (Босния), но далее уступил Петару Кликовацу (Черногория).

В женском зачете в категории до 48 кг Кенуль Алиева потерпела поражение от Мерве Азак (Турция), а Рамиля Алиева уступила Сефоре Коче (Франция).

В весе до 52 кг Ульвия Байрамова проиграла Букетнур Карабулут (Турция), а Зейнаб Мамедова не прошла Ярен Комурчу (Турция).

Айтадж Гардашханлы (63 кг) прошла Йоану Манову (Болгария).

