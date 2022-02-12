Определились финалисты Кубка мира по прыжкам на батуте среди мужских и женских синхронных пар

В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку в рамках соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте определились финалисты среди мужских и женских синхронных пар, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финал среди женских синхронных пар прошли гимнастки, представляющие Беларусь Виктория Куйдан и Катерина Ершова (48.670 балла), российские спортсменки Мэри Голота и Александра Бонарцева (47.070 балла), гимнастки из Турции Сена Эльчин Каракаш и Сила Каракуш (44.750 балла), представительницы Швеции Теа Лильерут и Лина Сьоберг (41.900 балла).

В финал среди мужских синхронных пар вышли - спортсмены из Беларуси Андрей Буйлов и Иван Литвинович (52.630 балла), российские гимнасты Данила Касимов и Кирилл Козлов (50.650 балла), представители Турции Гуркан Мутлу и Хусейн Энгин Ёнтучу (49.600 балла), казахстанские гимнасты Игорь Грачёв и Роман Барков (49.520 балла), спортсмены, представляющие Португалию Диого Абреу и Педро Феррейра (48.700 балла), и гимнасты из США Джейс Уильямс и Коди Гесуэлли (42.880 балла).

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте проходит 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку. На соревнованиях Азербайджан представляет член национальной сборной Сельджан Магсудова.

В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, принимают участие около 60 спортсменов из 13 стран мира. Соревнования проходят в соответствии с новыми правилами Международной федерации гимнастики (FIG).

По итогам двух дней соревнований определятся победители в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Кроме того, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.