"Челси" выиграл клубный чемпионат мира

Сегодня, 12 февраля, на стадионе "Мохаммед Бин Зайед" в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл финальный матч клубного чемпионата мира "Челси" - "Палмейрас". "Аристократы" одержали победу - 2:1, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 55-й минуте отличился форвард синих Ромелу Лукаку, ему ассистировал Каллум Хадсон-Одои.

Через девять минут полузащитник "Палмейраса" Рафаэль Вейга реализовал пенальти в ворота "Челси" и сравнял счёт встречи.

Команды не сумели определить победителя в основное время. На 117-й минуте полузащитник "аристократов" Кай Хаверц забил 11-метровый. На 120+6 минуте защитник бразильцев Гарсия Луан был удалён с поля.

"Челси" вышел в финал клубного чемпионата мира после того, как в 1/2 финала турнира обыграл "Аль-Хиляль" (1:0). Бразильский "Палмейрас" в полуфинале одержал победу над египетским "Аль-Ахли" (2:0).

Напомним, в прошлом сезоне "Челси" выиграл Лигу чемпионов УЕФА. "Палмейрас" же второй год подряд одержал победу в Кубке Либертадорес.

