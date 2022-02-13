В воскресенье, 13 февраля, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал заключительный день соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Программа заключительного дня состоит из двух этапов - вначале пройдет второй квалификационный раунд в индивидуальной программе у мужчин, а затем состоятся финалы в индивидуальных соревнованиях и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Финальные выступления спортсменов начнутся в 14.00.

В финале индивидуальной программы у женщин выступит азербайджанская гимнастка Сельджан Магсудова.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте проходит 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку. На соревнованиях Азербайджан представляет член национальной сборной Сельджан Магсудова.

В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, принимают участие около 60 спортсменов из 13 стран мира. Соревнования проходят в соответствии с новыми правилами Международной федерации гимнастики (FIG).

По итогам соревнований определятся победители в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Кроме того, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.