В Баку стартовал заключительный день соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте - ФОТО
В воскресенье, 13 февраля, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал заключительный день соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Программа заключительного дня состоит из двух этапов - вначале пройдет второй квалификационный раунд в индивидуальной программе у мужчин, а затем состоятся финалы в индивидуальных соревнованиях и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Финальные выступления спортсменов начнутся в 14.00.
В финале индивидуальной программы у женщин выступит азербайджанская гимнастка Сельджан Магсудова.
Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте проходит 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку. На соревнованиях Азербайджан представляет член национальной сборной Сельджан Магсудова.
В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, принимают участие около 60 спортсменов из 13 стран мира. Соревнования проходят в соответствии с новыми правилами Международной федерации гимнастики (FIG).
По итогам соревнований определятся победители в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Кроме того, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.
Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.
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