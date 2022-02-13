Сколько будет стоить самый дешевый билет на матч "Карабах" - "Марсель" в Баку?

Билеты на ответный матч между "Карабахом" и французским "Марселем" в рамках плей-офф Лиги конференций УЕФА поступят в продажу 13 февраля.

Как передает Day.Az, об этом говорится на официальном сайте агдамского клуба.

Согласно информации, цены билетов в кассах составят 5, 15, 40, 75 и 100 манатов соответственно.

Билеты можно приобрести в кассах Республиканского стадиона с 11:00 до 21:00, в фан-шопе ФК "Карабах" в Парк Бульваре с 11:00 до 20:00, в торговых центрах "28 Mall" и "Gənclik Mall" с 10:00 до 22:00.

При этом в торговых точках Iticket.az и сайте iticket.az будут организованы онлайн-продажи билетов.

Отметим, что встреча начнется в 21:45.