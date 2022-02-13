На Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку определились финалисты в индивидуальной программе среди мужчин

В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалисты соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте в индивидуальной программе среди мужчин, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финал прошли Иван Литвинович (Беларусь, 62.000 балла), Андрей Буйлов (Беларусь, 60.700 балла), Диого Абреу (Португалия, 58.150 балла), Педро Феррейра (Португалия, 57.460 балла), Данил Муссабаев (Казахстан, 57.030 балла), Кирилл Козлов (Россия, 56.520 балла), Гуркан Мутлу (Турция, 56.100 балла) и Коди Гесуэлли (США, 56.000 балла).

Напомним, согласно новым правилам на Кубке мира в Баку квалификационные соревнования в индивидуальной программе у мужчин прошли в два этапа. В новом Олимпийском цикле вторая квалификация проводится при наличии более 31 участника в квалификационных соревнованиях по прыжкам на батуте. В зависимости от масштаба соревнований и количества участников, во второй квалификации выступают 16 или 24 гимнаста.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте проходит 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку. На соревнованиях Азербайджан представляет член национальной сборной Сельджан Магсудова.

В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, принимают участие около 60 спортсменов из 13 стран мира. Соревнования проходят в соответствии с новыми правилами Международной федерации гимнастики (FIG).

По итогам соревнований определятся победители в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Кроме того, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.