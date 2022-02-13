Соревнования в Баку всегда проходят на высоком уровне, сказала Trend белорусский гимнаст, участник соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку Олег Рябцев, передает Day.Az.

"Всегда положительные впечатления от соревнований, проводимых в Баку. Организаторы внимательно относятся ко всем деталям, это касается и транспорта, который приезжает вовремя, и программы турнира. Выражаю признательность оргкомитету за внимание к нам, и профессиональную работу", - подчеркнул Рябцев.

Говоря о новых правилах в батутной гимнастике, Рябцев отметил, что для некоторых спортсменов это большой бонус.

"В ходе соревнований психологическое напряжение бывает достаточно сильным, с ним справляются опытные и морально сильные люди. С переходом на новые правила планка немного понизилась, нет столь сильного напряжения, ты несколько раскрепощен, зная, что есть второй шанс. Поэтому психологически проще", - сказал он.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте проходит 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку. На соревнованиях Азербайджан представляет член национальной сборной Сельджан Магсудова.

В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, принимают участие около 60 спортсменов из 13 стран мира. Соревнования проходят в соответствии с новыми правилами Международной федерации гимнастики (FIG).

По итогам соревнований определятся победители в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Кроме того, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.