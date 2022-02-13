Азербайджанская гимнастка завоевала "серебро" Кубка мира по прыжкам на батуте

Азербайджанская гимнастка Сельджан Магсудова с результатом 52.780 балла завоевала серебряную медаль на Кубке мира по прыжкам на батуте в индивидуальной программе у женщин, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Золотую медаль Кубка завоевала Ирина Кундиус (Россия, 53.900 балла), "бронза" досталась Джорджии Джампьери (Италия, 51.820 балла).

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте проходит 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку. На соревнованиях Азербайджан представляет член национальной сборной Сельджан Магсудова.

В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, принимают участие около 60 спортсменов из 13 стран мира. Соревнования проходят в соответствии с новыми правилами Международной федерации гимнастики (FIG).

По итогам соревнований определятся победители в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Кроме того, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.