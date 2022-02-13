Белорусский спортсмен Иван Литвинович занял первое место на Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку в индивидуальной программе у мужчин, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Результат гимнаста составил 61.850 балла.

На втором месте Андрей Буйлов (Беларусь, 60.800 балла), третью позицию занял Данил Муссабаев (Казахстан, 58.890 балла).

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте проходит 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку. В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, принимают участие около 60 спортсменов из 13 стран мира. Соревнования проходят в соответствии с новыми правилами Международной федерации гимнастики (FIG).

На соревнованиях Азербайджан представляет член национальной сборной Сельджан Магсудова, которая завоевала серебряную медаль в индивидуальной программе у женщин.

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.