Гимнастки из Турции заняли первое место на Кубке мира в Баку в программе синхронных прыжков

Гимнастки из Турции Сена Эльчин Каракаш и Сила Каракуш с результатом 44.140 балла заняли первое место на Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку в программе синхронных прыжков у женщин, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Серебряную медаль завоевала пара из Швеции Теа Лильерут и Лина Сьоберг (42.030 балла), "бронза" досталась представительницам России - Мэри Голота и Александре Бонарцевой (32.790 балла).

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте проходит 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку. В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, принимают участие около 60 спортсменов из 13 стран мира. Соревнования проходят в соответствии с новыми правилами Международной федерации гимнастики (FIG).

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.