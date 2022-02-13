Спортсмены из Беларуси завоевали "золото" Кубка мира в Баку в программе синхронных прыжков

Спортсмены, представляющие Беларусь,- Андрей Буйлов и Иван Литвинович завоевали "золото" Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку в программе синхронных прыжков у мужчин, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Результат гимнастов составил 52.810 балла.

Серебряная медаль у Данилы Касимова и Кирилла Козлова из России (50.820 балла), "бронза" досталась португальским гимнастам Диого Абреу и Педро Феррейра (49.960 балла).

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте проходит 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку.

В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, принимают участие около 60 спортсменов из 13 стран мира.

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.