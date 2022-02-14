Азербайджанский таэквондист выиграл "Turkish Open"

Команда Азербайджана по таэквондо завоевала одну золотую и четыре бронзовые награды на турнире "Turkish Open" в Анталье.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com , победителем соревнования стал Радик Исаев (+87 кг). Олимпийский чемпион Рио-2016 начал с победы над хозяином татами Экремом Али Йылмазом, затем прошел Хо-Йон Канга (Южная Корея) и Шокрука Раджабова (Узбекистан), а в финале нанес поражение Михаилу Подузову (Россия).

Бронзовые медали завоевали Саяд Дадашев (54 кг) и Магомед Мамедов (80 кг), тогда как в женском зачете третьими стали Патимат Абакарова (53 кг) и Фарида Азизова (67 кг).

Отметим, что это был первый старт сезона для нашей команды.