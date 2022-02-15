Жителя Китая посадили в тюрьму за подделку сувениров Олимпиады

Жителя Китая оштрафовали и приговорили к году тюремного заключения из-за подделки сувениров с символикой Олимпийских игр. Об этом сообщил замглавы управления по делам авторского права отдела пропаганды ЦК КПК Тан Чжаочжи, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Он дополнил, что это первый подобный прецедент, касающийся талисманов Олимпиады в Пекине.

"Недавно в Пекине было оперативно проведено расследование и возбуждено дело о производстве и продаже пиратских копий игрушек-талисманов Олимпиады и Паралимпиады панды Бин Дуньдунь и фонарика Сюэ Жунжун, по делу уже вынесен приговор. Осужденный по фамилии Жэнь приговорен к году лишения свободы и штрафу в размере 40 тысяч юаней (6,3 тысячи долларов)", - сообщил Тан Чжаочжи на пресс-конференции.