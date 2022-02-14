В Марселе назревает конфликт в преддверии матча с Карабахом

В рядах французского "Марселя" назревает конфликт между главным тренером Хорхе Сампаоли и форвардом Аркадиушем Миликом в преддверии первого матча в "стыках" Лиги конференций по футболу против азербайджанского "Карабаха".

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, польский нападающий после вчерашнего матча 24-го тура Лиги 1 Франции против "Меца" (2:1) выразил непонимание тренерским решением. Так, Милик был недоволен, что даже после его хет-трика в предыдущем матче чемпионата, Сампаоли продолжает держать его на "скамейке", выпуская с замены.

"Есть вещи, которые я не могу понять. Но я продолжаю делать свою работу", - сказал форвард в разговоре с Prime Video после матча с "Мецом".

В свою очередь, Сампаоли на пресс-конференции по итогам игры высказался следующим образом: "У нас был план на игру, и наши действия исходили от него и событий на поле. То, что Милик не понимает - это его дело. Я не могу объяснить то, чего не понимают другие".

