Назван смертельно опасный для зрителей Олимпиады тренд

Врач-кардиолог, заведующий центром кардиологии и терапии больницы Российской академии наук Константин Иванов назвал смертельно опасный для зрителей Олимпийских игр тренд, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Иванов отметил, что в период просмотра Олимпиады многие начинают активнее заниматься спортом и стараются повторить движения профессиональных атлетов. По его словам, это может навредить и даже привести к трагедиям. Кардиолог объяснил, что профессионалы способны выносить такие нагрузки, с которыми неподготовленный человек не справится. "При выраженных спортивных нагрузках у нас сердце может сокращаться более 200 раз в минуту и перекачивать за это время до 35 литров крови", - заявил он. Специалист добавил, что это сумасшедшая нагрузка, даже если сердце адаптировано к постоянным тренировкам.

"Повторять упражнения за спортсменами - это модный тренд. Но проблема в том, что это может потом очень серьезно сказаться на здоровье неподготовленного человека. Лучше заниматься физкультурой и следить, чтобы частота пульса не превышала 120-140 ударов в минуту", - рекомендовал Иванов.