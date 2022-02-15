https://news.day.az/sport/1436029.html Азербайджан назвал состав на Большой шлем
Азербайджан назвал состав на Большой шлем
Команда Азербайджана по дзюдо примет участие в турнире "Большого шлема", стартующем 17 февраля в Тель-Авиве (Израиль).
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в заявку вошли 11 спортсменов: Карамат Гусейнов, Балабей Агаев (оба - 60 кг), Яшар Наджафов (66 кг), Рустам Оруджев, Хидаят Гейдаров (оба - 73 кг), Мурад Фатиев (81 кг), Мамедали Мехтиев, Руфат Исмайлов (оба - 90 кг), Эльмар Гасымов, Зелим Коцоев (оба - 100 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг).
Всего на рейтинговом соревновании выступят 309 участников из 34-х стран.
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